HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Çelik'ten ek protokol açıklaması

KAYSERİ (AA) - HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, merkez ilçelerin belediye başkanlarından 3 bin işçiyi ilgilendiren ek protokole ilişkin olumlu dönüş beklediklerini bildirdi.

Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediyelerinin iştiraklerinde çalışan ve yaklaşık 3 bin işçiyi ilgilendiren ek protokole ilişkin yazılı açıklama yapan Çelik, bu belediyelerde çalışan hem kadrolu hem de şirket elemanı olan üyeler için 1 Ocak 2023 tarihi itibari ile asgari ücrete gelen zam miktarının taban ücretlere yansıtılması için ek protokol talebinde bulunduklarını aktardı.

Yaşanan deprem nedeniyle görüşmelerin bir süre ertelendiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmelerimize tabi üyelerimizin ücretlerinin asgari ücretteki artışlarından olumsuz etkilenmemesi için yalnızca Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yapmış olduğumuz protokolle değil, İncesu, Develi, Yahyalı, Tomarza, Pınarbaşı ve Bünyan belediyelerinde de benzer uygulamalar ile üyelerimizin ücretlerinin asgari ücretle olan farkını koruduk. Ayrıca çoğu belediyelerimizde banka promosyonlarıyla ilgili süreçleri tamamladık. Merkez ilçelerimizde ek protokolle ilgili süreci tamamlayamadığımız için banka promosyon ilahelerinin süreçlerini de tamamlayamadık. Talebimiz karşılıksız kalırsa merkez ilçe belediyelerinde çalışan üyelerimizin ücretleri ilçe belediyelerin de çalışan üyelerimizin ücretlerinin de altında kalacaktır. 3 belediyemizin iştiraklerinde çalışan yaklaşık 3 bin işçinin gözü kulağı ramazan ayı öncesi belediye başkanlarımızın vereceği güzel haberde."



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