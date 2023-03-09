Kayseri'de alıkoydukları arkadaşlarını gasbettikleri öne sürülen 3 sanığa hapis cezası

Celal Şengör İstanbul'da zemini en kötü ilçeleri açıkladı! İşte en riskli bölgeler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kaçırıp 2 gün alıkoydukları arkadaşlarını gasbettikleri iddia edilen 2'si kadın 3 sanık 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.



1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu sanıklar M.P. ve H.K, tutuksuz yargılanan F.Ö, müşteki Ü.T. ile sanık avukatları hazır bulundu.

Müşteki Ü.T. ifadesinde, araç alım satım işinde aracılık yaptığını, sanıkları tanıdığını, 30 Ağustos 2021'de Gültepe Parkı'nda bulunduğu esnada sanıkların araçla yanına geldiğini söyledi.

Sanıklardan H.K'nin tabanca zoruyla araca bindirildiğini, bir eve götürüldüğünü ve 2 gün burada alıkonulduğunu öne süren Ü.T, şunları kaydetti:

"Eve gidince beni bağladılar. Üstümü arayıp, telefonumu aldılar. Aldıkları cüzdanımda para olmadığını görünce geri verdiler. Benden kredi çekip kendilerine araç almamı istediler. Kabul etmeyince boş bir kağıt getirip 'bunu imzala' dediler. Onu da kabul etmeyince sanıklardan M.P. ve yanında bulunan tanımadığım bir kişi beni tekme tokat dövdü. Sonradan bir yolunu bulup telefonla babama ulaşarak, konum attım. Babam, polislerle gelip beni kurtardı. Sanıklardan şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum."

Duruşma savcısı mütalaasında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli yağma" suçlarından yargılanan 3 sanığın, delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Sanık M.P. savunmasında, müştekinin olay günü eve kendisinin geldiğini ve yalan beyanda bulunduğunu iddia ederek, beraatini talep etti.



Sanıklardan H.K. suçlamaları kabul etmediğini, F.Ö. ise müştekiyi tanımadığını kaydederek, beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, sanıklar M.P, H.K. ve F.Ö'ye "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4'er ay, "nitelikli yağma" suçundan da 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.