Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği depremi değerlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, kuruluşa bağlı sivil toplum kurumlarının deprem bölgelerini ziyaret ederek, sivil toplum ve yerel yöneticilerle görüştüğünü bildirdi.

Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Taş, bölgedeki depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılandığını, bazı yerlerde ticaretin ve hayatın normale dönmeye başladığını görmekten memnun kaldıklarını belirtti.

Kayseri'ye gelen yaklaşık 50 bin depremzedenin ihtiyaçlarının karşılanması için de Valilik, belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına devam ettiğini aktaran Taş, şöyle konuştu:

"Kayseri'de İncesu ve Hacılar ilçelerimiz merkezli 4 şiddetinin üzerinde depremlerin yaşanması Kayseri halkımızı büyük endişeye sevk etti. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyoruz. Ayrıca Kayseri'mizin merkez ve ilçelerinde yapılan inceleme ve denetimlerde 500'den fazla binanın ağır hasarlı, yüzlerce binanın da orta ve hafif hasarlı olduğu yetkili kurumlarca tespit edilmiş bulunmaktadır."

Taş, depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için gayret gösteren yardım kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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