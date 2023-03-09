Kayseri'de depremlerle ilgili 1023 hesap yöneticisinin provokatif paylaşım yaptığı belirlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de depremlere ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 1023 hesap yöneticisinin tespit edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye hizmeti yürüterek dezenformasyon faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 1023 hesap yöneticisiyle ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerce 335 e-posta ihbarı da değerlendirilerek, halkı korku ve paniğe sevk eden hesaplarla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi.

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