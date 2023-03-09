Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine, AFAD işbirliğiyle yeni 100 konteynerlik kent inşaatına başlandığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükkılıç, "Elbistanlı depremzede hemşehrilerimiz için çarşımızın ardından yeni bir kenti daha hayata geçireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

- Bilim ve Teknoloji Haftası atölye kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Merkezi'nin 8-14 Mart'taki Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla 11-12 Mart tarihlerinde düzenleyeceği atölyelere kayıtlar başladı.

Atölyelere 15 kişilik kontenjan ayrılırken, saat 10.00-10.45 arasındaki Yaşam Döngüleri Atölyesi'ne 7-9 yaş, 11.00-11.45 arasındaki Elektronik Yapboz Atölyesi'ne 8-11 yaş, 12.00-12.45 saatleri arasındaki Uzay Aracımı Tasarlıyorum Atölyesi'ne de 6-8 yaş arası çocuklar katılabilecek.

Çocuklara yönelik atölyelerin yanı sıra düzenlenecek güneş gözlemi etkinliğine ise tüm vatandaşlar katılabilecek.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar "kayseribilimmerkezi.com" internet adresini ziyaret edebilecek veya 222 45 67- 222 89 01 numaralı telefonlardan iletişime geçebilecek.

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