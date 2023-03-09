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Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Semih Vural, Yiğit Emre Şimşek, Haldun Çoban

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 29, Sevgi Tonguç 4 , Landrum 17, Eylül Minez, Burcu Yağan, Nisa Yalçın 2, Şuğranur Hatice Sönmez 11, Feray Dalkılıç 4, Zeynep Öykü Kalbisağde 4

Emlak Konut: Melek Selçok 2, Merve Arı , Lavender 23, Bahar Çağlar Ökten 4, Emel Sığırcı 2, Gizem Yavuz 5, Fields 9, Walker 33, Harika Gözde Eldaş

1. Periyot: 22-23

Devre: 38-41

3. Periyot: 52-60





KAYSERİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 78-71 yendi.





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