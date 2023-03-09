Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan ilçesindeki adrese düzenledikleri operasyonda sağlık memurluğundan ihraç edilen ve FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.





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