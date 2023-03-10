Kayseri'de berber ve kuaförler hastanede depremzedelere gönüllü hizmet veriyor

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KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi gören afetzedelerin tıraşı ve saç bakımı, gönüllü kuaför ve berberler tarafından hastanede yapılıyor.

Depremlerden etkilenen kentlerden Kayseri'de getirilen yaralı depremzedelerin Şehir Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

Hastanede oluşturulan Sosyal Market'te kıyafet, ayakkabı, bebek bezi gibi ihtiyaçlarını gideren depremzedelerin saç ve sakal tıraşı ile saç bakımı da kentteki gönüllü kuaför ve berberlerce yapılıyor.

Kahramanmaraş'taki 4 katlı evlerinin enkazından çıkarıldıktan sonra hastaneye getirilen ve tedavileri süren iki kardeş de tıraş edildi.

Gönüllü ekipte yer alan Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, salı ve cuma günleri Şehir Hastanesine tıraşa gittiklerini, depremzedelerin kaldığı yurtlarda da ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi.

Kendisinin de yer aldığı 125 gönüllü ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine de gittiklerini anlatan Alparslan, "Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, çok duyarlılar. Zaten depremzedeler dükkanlarına geldiğinde birçok arkadaşımız tıraşa para almıyor." dedi.

Kuaför salonu işleten Mehmet Karaca da kentteki gönüllü meslektaşlarıyla depremzedelere hizmet vermeye çalıştıklarını belirtti.

Şehir Hastanesinde çalışan başhemşirenin talebi üzerine depremzedelere ulaştıklarını anlatan Karaca, "Bir nebze yaralarını sarabiliyorsak ne mutlu bize. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok zor zamanlardan geçiyorlar. Şu an gördüklerimiz en hafifleri. Çok zor hastaları gördük, yoğun bakımdakileri gördük. Kolay şeyler değil yaşananlar. Rabbim devletimize de milletimize de yardım etsin." diye konuştu.

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