Evi yıkılan afetzedeye asker arkadaşı sahip çıktı

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KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde evi yıkılan afetzede, Kayseri'de asker arkadaşının desteğiyle depremin izlerini unutmaya çalışıyor.

Kayseri'de çiftçilik yapan 58 yaşındaki Kadir Durmaz, Balıkesir'in Erdek ilçesinde 1985 yılında yaptığı askerlik esnasında tanıştığı, sonrasında sürekli görüştüğü ve "kardeşim" diye hitap ettiği Hacı Arık'ın (58) yaşadığı Kahramanmaraş'ta, deprem olduğunu duyunca kendisine telefonla ilk ulaşanlardan oldu.

Durmaz, ikinci depremde 38 yıllık asker arkadaşının yaşadığı 5 katlı binan çöktüğünü öğrenen, kendisini Kayseri'deki evine davet etti.

İlk etapta yakınlarına ulaşmaya çalışan, bazılarını kaybeden ve bir süre evlerinin bulunduğu Mevlana Mahallesi'nde kalan Hacı ve eşi Serpil Arık, daha sonra Durmaz'ın Kayseri'deki evine geldi.

Durmaz, iki hafta ağırladığı asker arkadaşı ve eşini, 8. kattaki evinde artçı sarsıntılardan tedirgin olmaları üzerine rahat etmeleri için bir yakınının iki katlı evinin alt katına yerleştirdi.

Hayırseverlerin de desteğiyle eşya alınan ve birçok ihtiyacı giderilen çift, yeni hayatlarına alışmaya çalışıyor.

- "Türkiye'nin acısı hepimizin acısı"

Durmaz, AA muhabirine, asker arkadaşının depremden sonra evinin yıkıldığını ve bazı yakınlarını da kaybettiğini öğrenince çok üzüldüğünü söyledi.

Arkadaşını Kayseri'ye davet ettiğini anlatan Durmaz, "Hanımıyla beraber geldi. Oğlu orada çalışıyormuş, getiremedi. Evim apartmanın 8'inci katında. Burada da artçı sarsıntılar oluyor. Yüksek kat olunca korktular." diye konuştu.

Depremzede aileyi bir hafta önce bir yakının 2 katlı evinin alt katına yerleştirdiklerini ve hayırseverlerin de yardımıyla evi dayayıp döşediklerini dile getiren Durmaz, "Bir başkası darda olsa ona da aynı yardım yaparız. Türkiye'nin acısı hepimizin acısı. Türkiye ağladı, benim yüreğimi dağladı." dedi.

- "AFAD geceli gündüzlü çalıştı"

Asker arkadaşı Durmaz ile kendilerine evini açan yakını Hasan Çay'a teşekkür eden depremzede emekli Hacı Arık ise deprem gününü hayatı boyunca unutamayacağını belirtti.

Depremde kapı açılmadığı için pervazını sökerek dışarı çıktıklarına dikkati çeken Arık, şöyle devam etti:

"Hanımın yüzüne bir briket geldi. Kanı görünce gözüne bir şey oldu zannettim, korktum. Hanım dışarı çıkmak istedi. 'Olduğun yere otur' dedim. Kapıyı zorladık, açamadık. Daha sonra kenarlarını nasılsa sökerek dışarı çıktık. Karla karışık yağmur, fırtına vardı, çok feci, anlatamam. Ondan sonra içeri giremedik zaten. Hanım bir ara cesaret buldu, içeri girdi. Dolapta bir şeyler varmış, dışarı çıkarttı. İkinci depremde zaten bina gitti, hiç içine giremedik."

AFAD'ın gece gündüz çalıştığını, yiyecek ve giyecek yardımının yapıldığını anlatan Arık, devletin ev yapması durumunda memleketine dönebileceğini ifade etti.

Akrabası Kadir Durmaz'ın talebi üzerine evini afetzede aileye açan Hasan Çay da herkesi depremzede ailelere destek olmaya çağırdı.

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