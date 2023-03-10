Öğrencilerden depremzedeler için "Balonlar gökyüzüne umutlar geleceğe'' etkinliği

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler, "Balonlar gökyüzüne umutlar geleceğe'' temalı etkinlik düzenledi.



Merkez Fatih İlkokulu'ndaki etkinlikte öğrenciler, depremzedeler için dilek ve temennilerini yazdıkları kağıtları bağladıkları balonları gökyüzüne bıraktı.



Okul müdürü Mehmet Çoker, "Ülke olarak yaşadığımız bu zor ve acılı günlerde öğrencilerimizin geleceğe umutla bakması ve mutlu yarınlar adına bu etkinliği gerçekleştirdik." dedi.

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