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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERÜ Hastanelerinde depremzede çocuklara oyun terapisi hizmeti veriliyor

AA

ERÜ Hastanelerinde depremzede çocuklara oyun terapisi hizmeti veriliyor

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, hastanelerinde başta deprem bölgesinden gelen çocuklar olmak üzere ihtiyaç duyan tüm çocuklar için oyun terapisi hizmeti verilmeye başlandığını açıkladı.

Horozoğlu, yazılı açıklamasında, Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği içerisinde depremden etkilenen çocuklar için yeni oluşturdukları Afet Destek Polikliniği'nin hizmet vermeye başladığı belirtti.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Esra Demirci de oyun terapisinin yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahip ve çocuklarla iletişim kurmanın bir yolu olduğunu aktararak, "Oyun terapisinde çocuklar doğal dilleri olan oyunu kullanarak kendilerini ifade eder. Ayrıca yaşadıkları problemleri oyun oynayarak canlandırır, böylelikle tarif edemedikleri duygularını keşfederler." ifadelerini kullandı.

Oyun terapisine ilişkin pek çok farklı kuramsal yaklaşımların bulunduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Bebek, çocuk, ergen gibi farklı yaş gruplarına uygulanabilen oyun terapilerinin en sık tercih edildiği yaş grubu 3-12 yaş aralığı. İçinde bulunulan gelişim dönemleri dikkate alınarak hazırlanan oyun terapisi teknikleriyle çocukların problem çözme becerilerinin geliştirilmesi ve psikolojik iyilik hallerine ulaşmaları amaçlanır ve oyun terapileri birçok psikolojik bozukluğun tedavisine yardımcı olur. Biz de 'çocuklar oynayarak iyileşir' gerçeğini dikkate alarak yaşadığımız afet sonrası Başhekim Fatih Horozoğlu'nun katkılarıyla oyun terapisi odamızı açmış bulunmaktayız."

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