Büyükkılıç, İncesu ve Hacılar ilçelerini ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ve Hacılar ilçelerinde yaşanan depremlerin ardından vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, ilk olarak İncesu'da Saraycık ve Sarıkürklü mahallelerini ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'ten son durum hakkında bilgi aldı.
Büyükkılıç, Saraycık Mahallesi'nde hasar gören 5 yapının sahiplerinin talebini telefonla görüştüğü Çevre Şehircilik ve İkim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu'ya iletti.
Büyükkılıç, daha sonra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile depremden etkilenen Hürmetçi ve Karpuzsekisi mahallelerini inceleyerek, mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.