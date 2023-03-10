Kayseri'de "Deprem ve İki Ülke: Japonya ve Türkiye" konferansı düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından "Deprem ve İki Ülke: Japonya ve Türkiye" konferansı düzenlendi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre KTO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, dünyadaki depremlerin yüzde 20'sinin Japonya'da olduğu belirtti.

Kayseri'deki depremler konusunda da açıklamalarda bulunan Yoshinori Moriwaki, "Kayseri'deki insanlar rahat olabilir. Bana göre Kayseri'de çok büyük deprem beklenmiyor, ancak geçtiğimiz gün yaşanan depremler gibi olabilir. Kayseri halkı sakin olsun, panik yapmasın." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin beklendiğini vurgulayan Yoshinori Moriwaki, şunları kaydetti:

"Geçen sene 8 Aralık'ta Kahramanmaraş'a gelerek deprem konusunda uyarı vermiştim. Türkiye'de uzun süredir deprem yoktu. Bir deprem olacağını bekliyorduk ancak bu kadar erken olacağını ben de beklemiyordum. Bana sorulduğunda Hatay'da deprem olacağını söylemiştim. Kıbrıs'ı deprem açısından risk olarak 3'üncü bölge görüyorum. Bir parça batık bir parça yüksek ama yine de yüksek zemin olarak söylüyorum. Kayseri tam fay hattının üzerinde değil. Türkiye ve Japonya hem kültür hem coğrafya olarak çok benziyor."

Konferansta, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er ve KTO Başkanı Ömer Gülsoy da konuşma yaptı.



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