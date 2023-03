Büyükkılıç, Kayseri'nin afet kapsamına alınması için Bakan Soylu ile telefonda görüştü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin afet bölgesi ilan edilmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüştü.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, sabah yaşanan 4,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hacılar ilçesi Karpuzsekisi Mahallesi’nde incelemeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Soylu'nun telefon görüşmesinde Kayserililere selamlarını ilettiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Devletimizin bakanı da yetkilisi de budur. Her konuya sahip çıkan, her şeyi önemseyen, şehrimize değer veren, yöneticilerine sahip çıkan yaklaşımdır. İçişleri Bakanımızın selamları var, 'büyük geçmiş olsun' diyor. 'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bakanlar Kurulu'nda bu konu görüşüldü, gerekli talimatı verdi. En kısa zamanda afet kapsamına alınması ile ilgili açıklama yapılacak' diyor. En yetkili ağızdan sizlere böylece arz etmiş oluyoruz. Tedirgin olmaya gerek yok. Devletimize biz güveniriz, devletimiz bizim her şeyimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu işin başında olduğu sürece Allah'ın izniyle devletine de milletine de sahip çıkan anlayışın sahibi, hiçbir zaman bizi mağdur etmedi, etmez."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.