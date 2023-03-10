GÜNCELLEME - Kayseri'de taksicinin öldürülmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde taksicinin aracında silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda 8 Mart'ta taksici M.K'nin (25) aracında silahla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 650 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceledi.

Polis, cinayet şüphelisi olduğunu belirledikleri E.K'yi (27) olayın ertesi günü gittiği Antalya'da yakaladı. Olay sırasında takside oldukları belirlenen 2 şüpheli de Kayseri'de gözaltına alındı.

E.K'nin ikametinde yapılan aramada, olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü.

Alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği öne sürülen cinayetle ilgili yaşları küçük diğer 2 şüphelinin de adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Savcılık sorgusu tamamlan zanlılardan E.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki gün önce silah sesi gelen taksinin bir bina önünde durması sonrası içindeki kişilerin kaçtığını görenler durumu polise bildirmiş, direksiyondaki taksici M.K'nin başından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenmişti.

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