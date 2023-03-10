Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Deprem Araştırma Laboratuvarı'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile 2014 yılında Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Erciyes Üniversitesi Deprem Araştırma Laboratuvarı'nı gezdi.

Büyükkılıç, ziyaretinde laboratuvar hakkında Altun’dan bilgi aldı.

Altun ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Deprem araştırma laboratuvarının kurulması yönünde bizden bir çalışma istemişlerdi. Biz de bilim aşığı bir doktor kardeşleri olarak Melikgazi Belediye Başkanlığımız döneminde bu güzel eser ortaya çıkmıştı. Şu anda doktora, doçentlik tezleri, bilimsel makalelerin yazıldığı, TÜBİTAK araştırma ve çalışmalarının yapıldığı aktif laboratuvar olarak görev yapıyor olmasını onurla ve gururla paylaşıyorum."

- KTO'dan Kahramanmaraş'a ziyaret

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gülsoy ve yönetimi, Vali Gökmen Çiçek ile Elbistan'da Büyükşehir, Melikgazi, Talas ve Kocasinan belediyeleri tarafından hazırlanan ticaret alanlarını ve konteyner kenti inceledi.

Gülsoy ve beraberindekiler, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşların alışveriş yapılabileceği gündelik ihtiyaçlarını karşılayabileceği içerisinde aile sağlığı merkezi ve eczane gibi donatıların olacağı bir yaşam merkezinin kurulmasının önemli olduğunu belirten Gülsoy, depremde zarar gören 11 kentte hayatın normalleşmesini umut ettiklerini belirtti.

- AGÜ'den depremzede öğrenciler için bağış kampanyası

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) depremlerden etkilenen öğrencilere burs için bağış kampanyası başlattı.

AGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, depremzede öğrenciler için bağış kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Kampanyanın valilik izniyle başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Bağışçılarımız, AGÜ deprem yardım toplama hesabına tek seferlik ya da talimatlı aylık düzenli bağış seçenekleriyle 15 Şubat 2024 tarihine kadar bağış yapabilirler. İsimlerinin yayınlanmasını arzu eden bağışçılarımıza teşekkür mesajlarımız üniversitemiz web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.



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