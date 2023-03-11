Kayseri'den kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte hissedilen depremlerle ilgili AK Parti il yönetimi ve ilçe belediye başkanlıyla bir araya geldi.

Büyükkılıç, kent merkezinde ve ilçelerde yapılması gereken çalışmalarla ilgili hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

Kentte çok ciddi sıkıntı olmadığını anlatan Büyükkılıç, depremlerle ilgili 16 ilçe belediye başkanı ile dayanışma halinde çalıştıklarını vurguladı.

Büyükkılıç, Kayseri’nin afet bölgesi kapsamına alınması sürecine ilişkin de şunları kaydetti:

"Kayseri’nin afet bölgesi olarak değerlendirilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla geçtiğimiz Bakanlar Kurulu'nda yapılması gereken çalışma konusunda da hatırlanacağı üzere İçişleri Bakanımızın bizlere vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini ve inşallah Kayseri'nin de bu sürece dahil edileceğinin gündemde olduğunun farkındayız. Ben hassasiyetlerinden ve her zaman şehrimize sahip çıkma anlayışından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum."

- AK Parti'den MHP'ye ziyaret

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu ve il yönetiminin İncetoprak'a yaptığı ziyaret, MHP İl Başkanlığında gerçekleşti.

İncetoprak, büyük önem taşıyan seçimden Cumhur İttifakı olarak zaferle çıkacaklarını belirtti.

Çopuroğlu ise seçim çalışmalarıyla ilgili istişarede bulunduklarını ifade etti.

- Başkan Büyükkılıç, süt sağma makinesi dağıtım törenine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar'daki Hürmetçi Süt İşleme Tesisi’nde süt sağma makinesi dağıtım törenine katıldı.

Başkan Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, üretimin önemli olduğunu aktardı.

Törende 64 süt sağma makinesi dağıtıldığını belirten Büyükkılıç, "Üreteceğiz, üretenin hizmetkarı olacağız, üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. İnşallah peynirin en sağlıklısını, en güzelini, kaymağın en güzelini, buradaki yoğurdun en güzelini üreten bir semtte, mahallede olduğumuzu da paylaşarak teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.