Kayseri'de depremlerde hasar gören okul binasının yıkımına başlandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremde zarar gören Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu'nun yıkım, enkaz kaldırma ve ıslah çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, anaokulun yıkımını ve ıslah çalışmasını gerçekleştirerek aynı bahçedeki Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu'nu eğitime hazır hale getirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler sonucunda depremden etkilenen ve hasarlı olduğu belirlenen Kayseri'deki 11 okul içerisinde yer alan Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım işlemi gerçekleştirildi.

Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu'nun enkaz kaldırma ile ıslah çalışması sürdürülürken, pazartesi günü ortaokul kısmı eğitime hazır hale getirilecek.

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