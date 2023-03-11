Kayseri'de eve ve otomobile çarpan tır mezarlığa devrildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir tırın önce evin duvarına daha sonra otomobile çarpıp mezarlığa devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki kum yüklü yabancı plakalı tır, Hacılar Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tır, A.N.Ö'nün kullandığı 38 AGA 445 plakalı otomobile çarptıktan sonra ilçe mezarlığına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü M.K. ve otomobilde bulunan M.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Ev sahibi Elvan Özsoy, önce büyük bir ses duyduklarını ve deprem olduğunu düşündüklerini söyledi.

Evinin zarar gördüğünü anlatan Özsoy, "Kaza anında içeride yemek yiyorduk. Bir anda parlamayla birlikte gürültü geldi. Gürültü gelince, sık sık deprem olduğu için ben yine deprem oldu sandım. Dışarı çıktığımızda tırın duvara çarptığını gördük. Oradan da mezarlığa uçmuş. Arabaya da zarar vermiş. Evde camlar da kırıldı." diye konuştu.



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