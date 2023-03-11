Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya Büyükkılıç, video konferans ile katıldı.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, güçlü ve büyük Türkiye için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde hep birlikte dayanışma içerisinde hareket edeceklerini belirtti.

- Kocasinan Belediyesi, Elbistan'daki park inşaatını bitirdi

Kocasinan Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki "Kayseri Kocasinan Yaşam Park" inşaatını tamamladı.

Belediye, park inşaatını 6 günde bitirip, vatandaşın hizmetine sundu.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaşam merkezinin Kahramanmaraş’a hayırlı olması temennisinde bulunarak, depremzedeler için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Yaşam merkezinde vatandaşların hem alışveriş yapılabileceğini hem de gündelik ihtiyaçlarını karşılayabileceğini anlatan Çolakbayrakdar, merkezde aile sağlık merkezi gibi donatıların da olduğunu ifade etti.



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