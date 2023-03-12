Kocasinan Belediyesinin Türkoğlu'nda yemek ve ekmek hizmeti sürüyor

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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen "kardeş belediye" Türkoğlu'nda yemek ve ekmek dağıtma hizmeti devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdüren Kocasinan Belediyesi, bir yandan da afetzedelere mobil aşevinde günde 3 öğün yemek ile fırında 16 bin ekmek hizmeti sunuyor.

Türkoğlu'nu ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mobil aşevi ve fırındaki çalışmaları inceledi.



Çocuklara çeşitli hediyeler veren Çolakbayrakdar, depremin yaralarını sarmak için destek veren Kayserili iş insanlarına teşekkür etti.

Çolakbayrakdar, her zaman afetzedelerin yanında olduklarını ve son yaralar sarılana kadar deprem bölgelerinde çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Depremzedeler de mobil fırından çıkan ekmekleri kendilerine veren Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.

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