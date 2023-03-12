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Kayseri'de ilçe müftüsü umrede tanıştığı depremzedenin kente yerleşmesini sağladı

AA

Kayseri'de ilçe müftüsü umrede tanıştığı depremzedenin kente yerleşmesini sağladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Müftüsü Halil Uzun, umrede tanıştığı Malatyalı Alataş ailesinin depremde evlerinin hasar görmesi üzerine Diyanet Vakfı'nın desteğiyle hazırlanan kentteki eve yerleşmelerini sağladı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya'da depreme yakalanan Fikret Alataş ve ailesine Kayseri'de ev tutuldu, yeni yuvalarının anahtarı Kocasinan İlçe Müftüsü Uzun tarafından aileye teslim edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Kocasinan Kadın Kolları ile depremzede ailenin yeni evlerini ziyaret eden İlçe Müftüsü Uzun, Alataş ile umre ibadeti esnasında tanıştıklarını, samimiyeti ve dürüstlüğünden dolayı o zamandan bu yana görüştüklerini belirtti.

Depremlerin ardından bir müddet Alataş'a ulaşamadığını anlatan Uzun, "Çok şükür İstanbul'a bir yakınlarının yanına yerleştiklerinin haberini aldım. Kendisi ile telefonda görüştükten sonra Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Kadın Kollarımız ile hemen harekete geçerek ailemize öncelikle kalacakları bu evi ayarladık. İçine bir ev için ne gerekiyorsa ayarlamalarını da yaparak çok şükür bugün anahtarlarını da teslim ediyoruz. Neye ihtiyaçları varsa destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2 torunu, 1 çocuğu ve eşi ile Kayseri'ye yerleşen depremzede Fikret Alataş ise verdiği destekten dolayı Uzun'a teşekkür etti.

Eşi Ayten Alataş da saniyeler ile depremden sağ kurtulduklarını aktardı.

Birçok yakınının depremde hayatını kaybettiğini belirten Alataş, "Saniyeler içinde gözümüzün önünde binalar yıkıldı. Biz canımızı kurtardığımıza şükrettik. Halil Uzun hocamızın nezaretinde Diyanet İşleri Başkanlığımız elimizden tuttu. Allah devletimizden birlerce kez razı olsun. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Depremden sonra İstanbul'a gitmiştik. Malatya'ya gelen yardım tırlarının ucu bucağı gözükmüyordu. Böyle güzel bir milletimiz ve böylesine güçlü bir devletimiz olduğu için Allah'a şükrettik." değerlendirmesinde bulundu.

Aileye çiçek ve evin anahtarı teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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