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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Ömer Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene Vali Vekili Şenol Esmer, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran bir öğrenci milli şairin hayatını anlattı.

Lise öğrencileri daha sonra Mehmet Akif Ersoy Oratoryosu sundu.



Törenin sonunda öğrencilerin resimlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.



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