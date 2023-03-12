Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü dolayısıyla düzenlenen "İstikbal İstiklale Ses Veriyor" İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYMEK TOKİ'de gerçekleştirilen yarışmaya, Kayseri'de eğitim gören veya ikamet eden 312 genç katılım sağladı.

Jüri üyeleri, İstiklal Marşı'na hakimiyet, milli marş diline uygun okuma, duygu katma, dekor, seslendirme hızı, beden dili, vurgu, tonlama ve diksiyon gibi kriterleri göz önünde bulundurdu.

Yarışmada, 4-11 yaş grubunda Havva Geleç birinci, Rumeysa Gül Karaca ikinci, Yağmur Ayşe Özcan üçüncü oldu.

2-18 yaş grubunda ise Hayrunnisa Tamer birinciliğe, Yasemin Coşgun ikinciliğe, Umut Yalçıntekin ise üçüncülüğe hak kazandı.

Yarışmada dereceye girenlere tablet, mansiyon olarak ise akıllı saat hediye edilecek.

- Talas'ta ağaçlandırma sezonu açıldı

Talas Belediyesi, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle ağaç dikim çalışmalarına hız verdi.

Mevlana Mahallesi'nden ağaçlandırma çalışmalarına başlayan ekipler, tamamı yapraklı türden oluşan ağaçların dikimini gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda 2023 yılı boyunca çınar, ıhlamur, süs armudu, süs eriği, süs elması, meşe, dişbudak, ladin, kara çam, leylandi, göknar ve mavi servi türlerinde 100 binden fazla ağaç toprakla buluşturulacak.

- Melikgazi'de çınar ağacı dikilecek

Melikgazi Belediyesi, saksılarda yetiştirilen çınar ağaçlarını ilçenin farklı noktalarına dikecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Esenyurt Mahallesi'ndeki bir alanı çınar ağacı yetiştirmek için ayırdıklarını, 4 bin 500 çınar fidanını saksılara diktiklerini belirtti.

Palancıoğlu, düzenli şekilde bakımları yapılan çınar fidanlarını ağaç olarak parklara ve yeşil alanlara dikeceklerini kaydetti.

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