Kayseri'de yılın ilk 2 ayında 791 esnaf yeni iş yeri için kayıt yaptırdı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, ocak ve şubatta 791 esnafın yeni sicil kaydı yaptırdığını bildirdi.

Odakır, yaptığı yazılı açıklamada, KESOB'a yılın ilk ayında 500, ikinci ayında ise 291 yeni üye kaydı yapıldığını belirtti.



Yeni kayıtların kendilerini mutlu ettiğini aktaran Odakır, "Yeni kayıt yaptıran esnafımıza işlerinde bol kazançlar diliyorum. İnşallah 2023 yılı esnaf ve sanatkarlarımızın yılı olsun. Depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devlet ve millet olarak yaralarımızı hep birlikte saracağımıza inanıyorum. KESOB olarak gücümüz ve imkanlarımız yettiği müddetçe deprem bölgelerindeki vatandaşlarımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

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