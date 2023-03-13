Başkan Yalçın, Elbistan'daki Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı'nda incelemelerde bulundu

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi tarafından Elbistan'da kurulan Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçın, 4 günde tamamlanan alanda alışveriş yaparak esnaflara ziyarette bulundu.



Ticari hayatın yeniden başlamasının normalleşme yolunda önemli bir adım olduğuna dikkat çeken esnaflar da ekmek kapılarını çok kısa sürede yeniden açtığı için Yalçın'a teşekkür etti.

200'ün üzerinde yaşam konteyneri, 51 ofis, 22 dükkan, 18 sosyal mekan, 6 eğitim konteyneri olmak üzere 300 konteynerden oluşan Talas Kent Yaşam ve Ticaret Alanı'nda ayrıca 1 çocuk oyun alanı, 1 mini futbol sahası ve açık hava sinemasının da olduğu 1100 metrekarelik meydan yer alıyor.



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