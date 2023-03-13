Kayseri'den kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu Projesi'ni yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kocasinan İlçesi Bozantı Caddesi'ne hayırsever Fuat Attaroğlu iş birliği ile yaptırılan projeyle ilgili Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu'dan bilgi aldı.

Proje, çocukların kitap okuyabilecekleri, oyun, müzik gibi farklı çalışma atölyelerine katılabilecekleri, film izleyebilecekleri kapsamlı bir kütüphane olarak tasarlandı.

- Bilim Merkezinde atölyeler düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'nin hafta sonu düzenlediği Bilim ve Teknoloji Haftası Atölyeleri'nde çocuklar bilim dolu 2 gün geçirdi.

11-12 Mart'ta düzenlenen atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi.

Bilim Merkezi, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında, öğrencilerin bilime ve bilimsel düşünceye ilgilerini çekmek, bilgi, beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği atölye çalışmalarını tamamladı.

- Kocasinan ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bir yandan Kocasinan bölgesinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine destek olurken bir yandan da deprem nedeniyle kente gelen depremzedelerin yanında yer aldıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi'ndeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün deposuna yeni gelen ürünleri inceledi.

Her zaman depremzedelerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını ve son yaralar sarılana kadar çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak sosyal yardımlarımıza devam ediyoruz. Kardeşlerimizin gerek sosyal market ile giyim ihtiyacını karşılarken gerekse iaşe noktasında gıdaları ulaştırıyoruz. Bu noktada bizlere destek olan bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Yıkılan okulun bahçesine asfalt döküldü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yıkım kararı alınan Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu'nun yıkımını ve enkaz kaldırma çalışmalarını bitirerek, okul bahçesinde çevre düzenlemesi kapsamında asfalt çalışmalarını da tamamladı.

Depremden etkilenen ve hasarlı olduğu belirlenen Kayseri'deki 11 okul içerisinde yer alan Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak, okulda enkaz kaldırma ve ıslah çalışması yapıldı.

Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu'nun bahçesi de Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asfaltlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.