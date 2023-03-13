Kayseri Büyükşehir Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

Toplantı öncesi 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Meclis üyelerince 34 asıl 32 ek gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Meclis gündem maddeleri arasında yer alan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Kayseri'ye göç eden ve su aboneliği için müracaatta bulunan depremzedelerden, güvence bedeli, keşif ücreti, numara ve dosya bedeli, su katılım payı ve sayaç ücreti alınmaması talebi de KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla görüşüldü.

Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Büyükkılıç, ulaşım konusunda depremzede öğrencilere ve AFAD kartı ile gelen depremzede vatandaşlara belediye tarafından ücreti ödenerek, ücretsiz ulaşım uygulaması yapıldığını hatırlattı.

Öte yandan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'ndeki tarihi Boğazkesen Cami'nin restorasyonu için Büyükşehir Belediyesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanması için Başkan Büyükkılıç'a ya da Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi de kabul edildi.

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