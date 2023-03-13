AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Güngör, Türkiye'de en iyi ilk 10 bilim insanı arasında yer aldı

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KAYSERİ (AA) - Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, "research.com" araştırma portalı tarafından yayımlanan en iyi bilim insanları sıralamasında Türkiye'nin ilk 10 bilim insanı arasında gösterildi.

AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, bilim insanları için dünyanın en önemli araştırma portallarından biri olan research.com tarafından bu yıl dokuzuncusu yayımlanan en iyi bilim insanları sıralamasında Prof. Güngör, Türkiye'de "Elektronik ve Elektrik Mühendisliği" alanında 8'inci, "Bilgisayar Bilimleri" alanında ise 9'uncu sırada yer aldı.

Güngör, bilgisayar ağı, telekomünikasyon ve elektrik mühendisliği alanındaki çalışmaları ile akıllı şebeke teknolojileri, endüstriyel kablosuz sensör ağları, akıllı şebekede kablosuz sensör ağlarının fırsatları ve zorlukları alanında aldığı atıfların değerlendirilmesi sonucunda listeye üst sıralardan girdi.

Sıralama, bilim insanlarının performanslarını izlemek, bilimsel üretkenlik açısından ölçme ve değerlendirme amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir sayısal ölçüt olan H-indeksine göre hazırlandı.

Research.com araştırma portalının en iyi bilim insanları sıralaması, ödül ve başarılara ek olarak, makaleleri ve atıf değerlerini içeren indekse göre değerlendiriliyor.

Sıralama oluşturulurken OpenAlex ve CrossRef adlı bilimsel arama motorları dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarından birleştirilen veriler kullanılıyor.

Öte yandan AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Türkiye'de en iyi ilk 10 bilim insanı arasında gösterilmesi nedeniyle Prof. Güngör'ü kutlayarak başarılarının devamını diledi.

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