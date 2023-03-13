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Eski kız arkadaşının kazada ölümüne neden olduğu ileri sürülen sanığa 8 yıl 9 ay hapis

AA

Eski kız arkadaşının kazada ölümüne neden olduğu ileri sürülen sanığa 8 yıl 9 ay hapis

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, otomobilini sıkıştırdığı eski kız arkadaşının, trafik kazası sonucu ölümüne neden olduğu ileri sürülen sanık, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık E.S. (18), maktul Ş.K'nin müşteki annesi, babası ve kardeşleri ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savcı önceki mütalaasını yineleyerek, sanığın "kadına karşı olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık E.S. savunmasında, olay günü yanında arkadaşı ile iş yerine gitmek üzere aracıyla yola çıktığını, maktul Ş.K'yi takip etmediğini, trafikte tesadüfen karşılaştığını öne sürdü.

Otomobilini Ş.K'nin kullandığı aracın önüne kırmadığını iddia eden sanık, "Kendisini geçtim, şeridimden asla çıkmadım. Yan taraftan bana çarptı, çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybettim. Böyle bir şey olacağını bilseydim canımı ortaya koyar buna izin vermezdim. Bugüne kadar onun kılına dahi zarar vermedim. Bunu ailesi de biliyor. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Maktul Ş.K'nin müşteki babası S.K. ise sanığın ehliyetsiz olduğunu belirterek, "Çıkacak hiçbir karar yavrumu geri getirmeyecek. Ona doya doya sarılamayacağım. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Şikayetçi olduklarını belirten diğer müştekiler de savcının mütalaası doğrultusunda sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık E.S'ye "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Kararı oy çokluğu ile alan heyet, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Olay

E.S. yönetimindeki 01 YL 708 plakalı otomobil, Ş.K'nin kullandığı 38 ABP 077 plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonet, 13 Eylül 2022'de, Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde çarpışmıştı.

Kazada sürücüler Ş.K. ve Y.Y. ile kamyonette bulunan D.B. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ş.K, iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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