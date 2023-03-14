Depremde babasını kaybeden genç, Kayseri'de berberlik yaparak ailesinin geçimini sağlıyor

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KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde babasını kaybeden 18 yaşındaki Ersin Gişi, ailesiyle geldiği Kayseri'de bir berber dükkanında işe başladı.

Gişi, 6 Şubat'taki merkez üssü Pazarcık olan 7,7'lik depremde Elbistan ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki 4 katlı evlerinden annesi, babası, ağabeyi ve iki kardeşi ile dışarı çıktı.

Ersin Gişi'nin babası, doğal gazı kapatmak için girdiği evde Elbistan merkezli 7,6'lık ikinci depreme yakalanıp, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan genç, ailesi ve akrabalarıyla Kayseri'ye geldi. Bir erkek kuaföründe işe başlayan Gişi, hayata tutunmaya çalışıyor.

- "Gözümüzün önünde gitti ev, çığlıklarla"

Ersin Gişi, AA muhabirine, ilk depremde evlerinin karşısındaki binanın yıkıldığını, uzun süre eve girmediklerini söyledi.

Babasının beraberindeki komşularla öğle saatlerinde doğal gazı kapatmak için binaya girdiğini anlatan Gişi, "Anlatamıyorum, zor konuşuyorum. Gözümüzün önünde gitti ev, çığlıklarla. Babamdan ses aldık, telefonla konuştuk, sonra telefonlar kapandı. Çok zor bir andı. Doğal gazı kesmeye gitmişlerdi, biz girmeyin diye yalvardık. İkinci bir deprem olacak haberler söylüyor dedik, anlamadılar, girdiler." dedi.

Babasının cenazesini 1,5 saat sonra binanın havalandırma boşluğundan çıkardıklarını belirten Gişi, "Babamla, enkaz altında olduğu sırada telefonla konuştuk, biraz zaman geçtikten sonra son nefesini orada vermiş. Diğer 2 kişi de vefat etti, bir komşumuzun da belden aşağısı felç oldu." diye konuştu.

Gişi, Saraykent Mahallesi'nin yerle bir olduğuna, sadece TOKİ'nin yaptığı evlerin sağlam kaldığına dikkati çekti.

- "Burada başladık, hayat devam ediyor"

Depremin ardından 4 gün tandır olarak kullandıkları yapıda kaldıklarını anlatan Gişi, "Kayseri'de halamlar vardı, onlar geldi bizi buraya getirdi. Burada başladık, hayat devam ediyor. Elbistan'da kuaförde kalfaydım. Buraya geldim iş buldum. Hayat devam ettiği için çalışmak zorundayım. Babam vefat ettiği için ailemin geçimini sağlamam lazım. Amcamlar, dayımlar tüm ailemiz burada. Ev tuttuk." ifadelerini kullandı.

Küçük yaştan bu yana kuaförlük yaptığını ve mesleğini sevdiğini belirten Gişi, dükkanı işleten Derviş Yağmur'a kendisine çalışma imkanı verdiği için teşekkür etti.

Berber Derviş Yağmur da tanıdık vasıtasıyla Gişi'yi işe aldıklarını, ellerinden geldiği kadar destek olacaklarını söyledi.





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