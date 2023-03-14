Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü deprem bölgesine konteyner kent kurmak için kampanya başlattı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü, başlattığı yardım kampanyasıyla deprem bölgesine konteyner kent kuracak.



İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kayseri Lisesinde düzenlenen toplantıda, Kayserili vatandaşlar ile kurum ve kuruluşların depremin ilk gününden itibaren depremzedelerin ihtiyaçlarını giderebilmek için ellerinden geleni yaptığını vurguladı.

Bölgeye koordineli şekilde yardım yaptıklarını belirten Karaköse, uyku tulumu, mobil mutfak, soba ve çok sayıda ihtiyaç paketini ulaştırdıklarını ve bundan sonra da yardımları sürdüreceklerini söyledi.

Karaköse, şu an deprem bölgesinde en büyük ihtiyacın konteyner olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bize okullarımızdan çok sayıda yardım etme talebi geliyor. Öğrenciler kermes yapıp gelirini bölgeye göndermek istiyor. Bazı okullarda öğretmenlerimiz para toplayıp bölgeye yollamak istiyor. Biz de bu talepleri bir yerde toplayarak bölgenin en önemli ihtiyacı olan konteynere odaklanalım istedik. Bunun için de bir kampanya başlatıyoruz. Konuyla ilgili valimizi bilgilendirdik. İsteyenler paylaşacağımız banka bilgileriyle kampanyaya katılabilirler ya da makbuz karşılığında görevlilerimize bağışta bulunabilirler."

Karaköse'nin konuşmasının ardından salonda bulunan bazı öğrenciler harçlıklarını kampanyaya bağışladı. Öğretmen ve okul müdürleri de destekte bulundu.

Programın sonunda Malatya'dan gelen ve eğitimine Kayseri Lisesinde devam eden 9'uncu sınıf öğrencisi depremzede Tuğçe Erdem, Karaköse'ye teşekkür etti.





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