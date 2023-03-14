Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan iki kardeşe 12'şer yıl hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan iki kardeş, 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık kardeşler T.Ç. ve M.Ç. ile avukatları katıldı.
Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, 2 sanığa "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12'şer yıl hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Eylül 2022'de düzenlenen operasyonda 88 gram eroin, 38 gram sentetik uyuşturucu ve 12 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, gözaltına alınan T.Ç. ve M.Ç. tutuklanmıştı.