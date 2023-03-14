ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemaloğlu'ndan hekimlere "Yurt dışına kalıcı gitmeyin" çağrısı

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, genç hekimlere "Yurt dışına kalıcı olarak lütfen gitmeyin. Yurt dışına eğitim için gidin, sonra dönüp ülkenize hizmet edin. Yurt dışı size anlatıldığı gibi gül bahçesi değil." çağrısında bulundu.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesince Erciyes Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından ERÜ Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Tekiner, Tıbbiyelilerin Zaferi konulu sunumunda 14 Mart'ın tarihçesini anlattı.

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemaloğlu ise tıp öğrencilerine kendilerine şefkat göstermeleri ve enerjilerini kontrolleri dışındaki olaylara vermemeleri tavsiyesinde bulundu.

Beyin göçüne dikkati çeken Kemaloğlu, "Yurt dışına kalıcı olarak lütfen gitmeyin. Yurt dışına eğitim için gidin, sonra dönüp ülkenize hizmet edin. Yurt dışı size anlatıldığı gibi gül bahçesi değil. Bu konuda deneyimi olan hocalarımızla lütfen görüşün." dedi.

Kemaloğlu, fakülte olarak özellikle dezavantajlı öğrencilerin aldıkları burs miktarlarını ve burs sayılarını arttıracaklarını, asistanların Şehir Hastanesinde çalışan asistanlarla olan maaş farkını önce azaltıp sonra da sıfırlayacaklarını, öğretim üyelerinin ekonomi ve güvenlik kaygılarını gidermeye çalışacaklarını dile getirdi.

Geleceğin tıbbı olarak görülen sanal gerçeklik, robotik cerrahi ve gen tedavisi konusunda özel gayret göstereceklerini anlatan Kemaloğlu, akademik konularda sayıya değil kaliteye odaklanacaklarını, öğrencilere ve asistanlara psikolojik destek vereceklerini, tıp fakültesine seçmeli olarak felsefe ve mantık derslerinin konulmasını istişare edeceklerini, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin arttıracaklarını kaydetti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da hekimliğin insanlık tarihi kadar eski olduğuna dikkati çekerek doktorların Tıp Bayramı'nı kutladı.

Törende asistanları, öğrencileri temsilen de hekimler konuşma yaptı. Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi hekimlere önlükleri giydirildi.

Deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışan hekimlere ve akademik başarı gösterenlere teşekkür belgesi verildi.

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