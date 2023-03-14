Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Kızılay Kayseri Ok Burcu İletişim Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, Kızılay gönüllüleriyle sohbet etti.

Büyükkılıç, gönüllülere teşekkür ederek, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde aşılamayacak zorluk olmadığını ifade etti.

- Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı yeniden açılıyor

Talas Belediyesinin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile hayata geçirdiği Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı deprem nedeniyle verilen uzun aranın ardından yeniden açılıyor.

19 Mart'ta kurulacak pazarda el işi tekstil, ahşap ve el emeği ürünlerle birçok ürün satışa sunulacak.

- Çolakbayrakdar, sosyal marketi ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki sosyal marketi ziyaret etti.

Depremzede aileleleri dinleyen Çolakbayrakdar, markette kadın, erkek ve çocuklar için sıfır kıyafetlerin yer aldığını belirtti.

- MHP'den ilçelere ziyaret

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve teşkilat üyeleri, Kayseri'deki depremin merkezi Hacılar ile İncesu ilçesini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ersoy ve İncetoprak, depremde ahırının bir bölümü yıkılan Ayşe İğrek'i ziyaret etti.

Ersoy, vatandaşın yıkılan ahırının tamir masraflarını üstlendi.

İncesu Hanyeri Mahallesi'ndeki Sarıkürklü Camisi'nin 48 metrelik minaresinin yan yattığını ve yıkılması gerektiğini öğrenen Ersoy, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i telefonla arayarak durumu iletti.

Ersoy, minarenin yıkılacağını belirtti.

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