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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza ziyareti kapsamında, esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Halkbank Tomarza Şubesi'nin açılışına katıldı.

Büyükkılıç, daha sonra Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundu.

- KESOB Başkanı Odakır'dan yapılandırma açıklaması

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 12 Mart 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında açıklama yaptı.

31 Mayıs'a kadar yapılandırma başvurusunun devam edeceğini aktaran Odakır, esnaf ve sanatkarların bağlı oldukları odalara ait aidat borçları dahil olmak üzere devlete olan çeşitli borçlarını yapılandırabileceklerini belirtti.

- Palancıoğlu müftülük toplantısına katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi İlçe Müftülüğünün konuğu olarak aylık düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Palancıoğlu, toplumda bazı konularda ahlaki çöküşün söz konusu olduğunu, bunlarla el ele vererek mücadele etmek gerektiğini ifade etti.

Yapılan tüm programlarda kadın ve çocuklara daha çok yer verilmesinin önemine dikkati çeken Palancıoğlu, "Rabbim tüm sıkıntılarımızı el ele beraberlik içinde atlatmayı nasip etsin. Asrın felaketinin ardından yaralarımızı birlikte saracağız. Depremden sonraki süreç hep birlikte atlatacağımız bir süreç." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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