Büyükkılıç, "14 Mart'ta deprem olacak" yönündeki bazı paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "14 Mart'ta deprem olacak" yönündeki paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Yahyalı ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi'nde daha önce meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün makamında gerçekleşen ziyarete Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da eşlik etti.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, sosyal mecralarda, "14 Mart günü vesilesiyle spekülasyonlar ile değişik doğa hareketleri, depremler olacak" gibi dedikodularla kamuoyunun zihnini bulandırma yönünde açıklamalar yapıldığını duyduklarını belirtti.

Bunların hiçbirine itibar edilmemesini tavsiye ettiklerini belirten Büyükkılıç, "Sosyal medya üzerinden değil, resmi ağızlardan, yetkililerden yapılan açıklamalara itibar edilsin diyoruz. Kayseri'miz ile ilgili çok şükür bu manada bilim adamların söylediği gibi 5'i geçecek deprem söz konusu değil. Zaman zaman 4 civarında olan depremlerle de bir bakıma enerji boşalımı ve bu açıdan tehlikenin azaldığı ifadeleri söz konusudur." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükkılıç, Kayseri'nin afet bölgesine alınması kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü kaydetti.

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