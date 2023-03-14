Melikgazi Kayseri Basketbol, Chanel Mokango'yu transfer etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, Chanel Mokango'yu kadrosuna kattı.

Kayseri ekibi, İspanya'nın Tenerife kulübünden Kongo Demokratik Cumhuriyeti asıllı Mokango'yu renklerine bağladı.

1 metre 96 santimetre boyunda ve 35 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşıldı.

Transfer, Melikgazi Kayseri Basketbol'un sosyal medya hesabından da "Hoş geldin Chanel Mokango" paylaşımı ile duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.