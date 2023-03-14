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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

AA

Kayseri'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

M.G. yönetimindeki 06 DAN 457 plakalı otomobil, H.A. idaresindeki 38 LJ 777 plakalı otomobil ve A.K'nin kullandığı 44 FF 608 plakalı hafif ticari araç, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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