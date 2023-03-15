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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Malatya'daki konteyner kent çalışmalarında kullanılmak üzere kilitli parke gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hizmet seferberliği başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda destek vermeyi sürdürüyor.

Bölgede süren çalışmalar kapsamında ilçe belediyeleriyle her türlü talebi ve ihtiyacı karşılamaya gayret gösterdiklerini belirten Büyükkılıç, Darende Belediyesine 3 bin metrekare kilitli parke gönderdiklerini ifade etti.

- Büyükkılıç, Tomarza'daki depremzede vatandaşları ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza Verenel Erkek Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Vatandaşlar ile sohbet eden Büyükkılıç, "50 bin civarında misafirimiz var. Hepsinin bizde kaydı var, bilgisi var. Sizlerin de bizden bir isteği varsa gerek bizim yapabileceğimiz, gerekse başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgililere rahatlıkla ulaştırabileceğimiz ne varsa hiç çekinmeyin." ifadelerini kullandı.

- Talas'ta yeni cami açılıyor

Talas Belediyesine ait arsa üzerine hayırsever Büyükperdah ailesi tarafından yaptırılan Mustafa Büyükperdah Cami-Naciye Büyükperdah Kur'an Kursu, 17 Mart Cuma günü cuma namazı ile ibadete açılacak.

Mevlana Mahallesi Akbülbül Sokak'taki 1081 metrekare alana sahip camide aynı anda 500 kişi ibadet edebilecek. İbadethanenin bodrum katında ise Kur'an kursu hizmet verecek.

- Büyükkılıç, KAYMOS yönetimini makamında ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği (KAYMOS) Başkanı Hasan Arapoğlu ve yönetimini kabul etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, endüstri ve ticaretin harman olduğu, 6 bin yıllık ticaret geçmişi ile sanayi ve ticaret kenti olan Kayseri'de birlik, beraberlik içerisinde çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

- Kocasinan Belediyesi taşınmazları satışa sundu

Kocasinan Belediyesinde encümen huzurunda açık artırma ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde, 3 villa, 4 konut, ticaret, konut dışı kentsel çalışma arsası olmak üzere toplam 15 taşınmaz satışa sunuldu.

Belediye, ilçenin farklı noktalarındaki taşınmazlar için düzenlenen ihalelerde 176 milyon 380 bin lira elde etti.

İlçenin yatırımlarla daha çok değerlendiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hizmetlerle ilçe sakinlerinin refah düzeyi ve yaşam kalitesinin artırılması için gayret ettiklerini belirtti.

- Kocasinan Belediyesi yeşil alan çalışmalarını sürdürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 yılda 746 bin ağaç diktiklerini belirterek, bu yıl da 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

İlçedeki yeşil alan hakkında bilgi veren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İlçemize geçen yıl kazandırdığımız 345 bin 500 metrekare yeşil alan ve 74 yeni park ile park sayısını 484'e yükselterek, yine yeşil alan rekorunu kırdık. Bilindiği üzere dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız çalışmalarla Kocasinan’da kişi başına düşen bu miktar 15,23 metrekareye kadar ulaşmıştır. Kocasinan'da toplam yeşil alanı 6 milyon 167 bin 461 metrekareye ulaştırarak, yeni bir rekor elde ettik."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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