Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon devam ediyor

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak sezonu sürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Erciyes'te, çoğunluğu Polonya ve Rusya'dan gelen turistlerden oluşan kayakseverler kayak yapıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin tüm ülkeyi yasa boğduğunu ifade etti.

Erciyes'teki işletmecilerin deprem bölgesine destekte bulunduğunu anlatan Cıngı, bir yandan da Erciyes'te kayak sezonunun sürdüğünü belirtti.

Özellikle yurt dışından ve yurt içinden daha önce rezervasyonu olanların Erciyes'e gelmeye devam ettiğini anlatan Cıngı, son yağan karla Erciyes'in bütün pistlerinin açık olduğunu dile getirdi.

Sezonun nisanın ortasına kadar süreceğini tahmin ettiklerini aktaran Cıngı, "Bundan sonraki yağışlar, pist kalitesini de artıracak, pistlerdeki bazı ufak tefek defolar da gitmiş olacak. Yurt dışından Erciyes'e haftalık charter seferlerimiz devam ediyor. Pistlerimize, kafeteryalarımıza, otellerimize giderseniz yerli misafirden daha ziyade yabancı turisti görürsünüz. Baharın başladığı bugünlerde hava şartları da daha ideal, pist kalitesi de gayet yüksek." diye konuştu.

Erciyes'te yurt dışından gelen turistlerin yoğunlukta olduğuna dikkati çeken Cıngı, şöyle devam etti:

"Şu anda Polonyalılar yoğun, Ruslar da var. Bunun yanı sıra özellikle Kapadokya bölgesine gelen Latin Amerikalı ve Uzak Doğulu misafirler de en azından bir günlerini Erciyes'te geçiriyor. Havaalanına indikten sonra Erciyes'e geliyorlar. Burada hem sucuk ekmek, mantı gibi Kayseri lezzetlerini tadıyorlar hem kar topu oynuyorlar, bazıları kayak yapıyor. Buradan da Kapadokya bölgesine devam ediyorlar. Yıllardır üzerinde çalıştığımız Kapadokya, Kayseri, Erciyes entegrasyonunu aslında önemli ölçüde sağlamış bulunuyoruz. Fiiliyatta bu sistem işliyor. Bu bölge, gelen insanlara tarih, kültür, gastronomi, alışveriş ve kayak turizmini bir arada sunan çok mümbit bir bölge."

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