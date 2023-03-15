Kayseri'nin deprem raporu yayımlandı

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KAYSERİ (AA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kayseri İl Koordinasyon Kurulunca hazırlanan "Kayseri Deprem Raporu" yayımlandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, raporun Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere ilçe belediyelerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşlara iletildiği bildirildi.

Raporda AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi tarafından oluşturulan İRAP raporu baz alınarak Kayseri'de 6,0 ve 6,8 büyüklüğündeki depremlerin binalarda oluşturacağı hasar ilçe bazlı olarak grafiklerle anlatıldı.

Kentin jeoloji ve topoğrafya yapısının da anlatıldığı raporda, Kayseri ve çevresindeki diri faylar ve daha önce meydana gelen depremler aktarıldı.

Gelecekte ne zaman ve ne büyüklükte deprem olabileceğine yönelik olasılıkların belirlenmesinin jeolojik, jeofizik, jeodezik, jeomorfolojik ve bunlar üzerine oturacak paleosismolojik araştırmalarla mümkün olduğuna dikkati çekilen raporda, diri fayların Kayseri il merkezinden geçtiği bilinse de fayın tam olarak nereden geçtiği ve bu fay üzerinde son birkaç depremin hangi tarihlerde olduğu henüz yeterli detayda araştırılmadığı kaydedildi.

Raporda alınacak tedbirler ve öneriler de yer aldı.

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