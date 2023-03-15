Kayseri'de ruhsatsız 3 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda, ruhsatsız olan 3 tabanca ile 5 av tüfeği ele geçirildi, 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde ruhsatsız silah satanlara yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, ruhsatı olmayan 3 tabanca ve 5 pompalı av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.



Söz konusu silah ve mermilere ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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