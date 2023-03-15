Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, deprem bölgesinde meydana gelen sel felaketine müdahale için ekip sevk etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 personel, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde 3 araçla görevlendirildi.
Ekip, jeneratör, ala süzgeci, dalgıç pompa, 5 motopomp, 6 ala hortumu, B tipi hortumla su baskınlarına müdahale edecek.
- Melikgazi Belediyesi Adıyaman'a çarşı kuracak
Melikgazi Belediyesi, Adıyaman esnafı ve halkı için konteyner çarşı yapım çalışmalarına başladı.
Adıyaman'da ekonomik ve sosyal hayatın normale dönmesi için 30 konteynerden oluşan çarşı kuracaklarını bildiren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çarşının ışıklandırması ve alt yapı çalışmasının sürdüğünü, en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.