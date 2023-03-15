Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'nin, Kocasinan ilçesin Şeker Mahallesi'nde bir adreste olduğunu tespit etti.

İkamete düzenlenen operasyonda yakalanan S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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