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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de depremlerden etkilenen 975 ağır hasarlı yapı tespit edildi

AA

Kayseri'de depremlerden etkilenen 975 ağır hasarlı yapı tespit edildi

KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kayseri'de, hasar tespiti için incelenen 11 bin 390 yapıdan 975'nin ağır hasarlı olduğu bildirildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 14 bin 284 başvurudan 11 bin 390 yapının hasar tespit çalışmasını tamamladığı aktarıldı.

Açıklamada, "6 bin 549 bin hasarsız, 3 bin 516 az hasarlı, 44 orta hasarlı ve 975 ağır hasarlı yapı tespit edilmiştir. Yapılan başvuruların yüzde 80'inin hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

- Kayseri'ye toplam 44 bin 710 depremzede geldi

Deprem bölgesinden kente 44 bin 710 depremzede geldiğine değinilen açıklamada, bunlardan 9 bin 197'sinin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında, kamu misafirhanelerinde, oteller, apartlar ve muhtelif yerlerde barındığı, 35 bin 374 kişinin ise yakınlarının yanında ve kendi imkanlarıyla yerleştikleri konutlarda ikamet ettiği bildirildi.

Açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuran 29 bin 818 depremzedenin ayni yardım taleplerinin karşılandığı, ayrıca nakdi yardım talebinde bulunan 7 bin 240 aileye toplamda 7 milyon 226 bin 862 liralık destek verildiği belirtildi.

Kente gelen toplam 11 bin 474 depremzedeye psikososyal destek sağlandığı aktarılan açıklamada, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 220 konut sahibinin başvurduğu vurgulandı.

- 13 bin 54 depremzede hasta kabulü yapıldı

Açıklamada, 13 bin 54 depremzede hastanın kabulünün yapıldığı, bunlardan 12 bin 659'unun tedavilerinin ardından taburcu edildiği bilgisine yer verildi.

Hastanelerde deprem sonrasında, kimsesiz/refakatsiz toplam 60 çocuk depremzede kabulü yapıldığı bildirilen açıklamada, "Tedavisi tamamlanan 28 çocuk ailelerine, 18 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmiş, bir çocuk da ailesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Bugün itibarıyla toplam 12 kimlikli/kimliksiz bebek ve çocuğun tedavisi devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

- 19 okul ağır ve orta hasarlı olarak tespit edildi

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler öncesinde kentte 3, sonrasında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 13 okulun ağır hasarlı, 3 okulun orta hasarlı tespit edildiği bildirildi.

Kent genelinde bulunan 1106'sı resmi, 71'i özel olmak üzere toplam 1177 okul binasından 757'sinde hasar tespit çalışmasının tamamlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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