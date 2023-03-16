Kayseri'de "İyilik Timleri" yaban hayatı için doğaya yem bıraktı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kolejin öğrencileri, Erciyes'teki yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Erciyes Kayak Merkezi Tekir bölgesinde bir araya gelen öğrenciler adına konuşan kolejin ortaokul müdür yardımcısı Tahir Yılmaz, okulda oluşturdukları "İyilik Timleri" ile sosyal faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Koçdağı ve Erciyes civarına yem bırakacaklarını belirten Yılmaz, "Buradaki amacımız, 'yaratılanı severiz yaratandan ötürü' mantığıyla hareket ederek, öğrencilerimize hem insanlara merhameti, şefkati hem de doğadaki varlıklara karşı da bu duyguyu aşılamak." dedi.



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