Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Kayserili sporcular 10 altın madalya kazandı

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KAYSERİ (AA) - Türkiye Muaythai Federasyonunca Ankara'da gerçekleştirilen Gençler ve U23 Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda, 10 altın madalya kazanan Kayserili sporcular milli takıma seçildi.

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ertelenen şampiyonanın 14-15 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirildiğin belirtti.

Şampiyonada Kayserili sporcuların iyi bir performans sergileyerek 10 birincilik elde ettiğini aktaran Ulu, "Şampiyonada 10 sporcumuz farklı kategorilerde altın madalyaya uzanarak bizleri gururlandırdı. Sporcularımız aldıkları bu neticeyle Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızda yer alıp ülkemizi temsil etme hakkı kazandı." ifadelerini kullandı.

Kayseri ekibi olarak Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Ulu, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın üzerinde emeği olan hocalarımıza ve yöneticilerimize gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Muaythai ailesi, birlik, beraberlik, başarıları, azim ve hırslarıyla tanınan bir ailedir. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde yapacağımız Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kayseri her şeyin en güzeline layıktır. Depremde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."



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