TUTD Yönetim Kurulu Üyesi Sevda İsmailoğulları'ndan "uykusuzluk" uyarısı:

KAYSERİ (AA) - Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları, uykusuzluğun yaşam süresini kısalttığını, kalp hastalıkları, obezite, bunama, diyabet ve kanser riskini artırdığını bildirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ve Türk Nöroloji Derneği Uyku Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı İsmailoğulları, 17 Mart Dünya Uyku Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl "Sağlık için uyku esastır" sloganıyla bu günü kutlayacaklarını belirterek, gece uykusunun ispatlanmış pek çok faydası bulunduğuna dikkati çekti.

Uykunun ömrü uzattığını, beynin öğrenme, ezberleme, mantıklı kararlar alma ve seçme becerilerini geliştirdiğini, yaratıcılığı artırdığını ifade eden İsmailoğulları, şunları kaydetti:

"Duygularımızın düzenlenmesi ve ertesi güne mutlu bir şekilde uyanmak, sakin tepkiler vermek ve bardağın dolu tarafını görmek, sağlıklı ve yeterli miktarda uyumak ile mümkün olur. Rüya görmek acı verici anılarımızı rahatsız edici duygulardan arındırarak kaydeder. Zamanın bütün yaralarını iyileştirdiği söylenir, gerçekte iyileştiren uykuda geçen zamandır. Uyku bağışıklık sistemimizi, hormonlarımızı, iştahımızı ve insülin dengemizi düzenler. Aşırı yeme arzusunu azaltıp, daha ince kalmamızı sağlar. Uyku, bağırsak mikrobiyotamızın sağlıklı bir şekilde korunmasını sağlar, kalp sağlığımızı korurken, kan basıncımızı düşürür. Bütün spor dallarında atletik gelişim açısından uyku temel bir ihtiyaçtır, enerji, kas yorgunluğu ve motor beceri hafızasını iyileştirir."

- "Uykusuzluk tahammülsüz yapmaktadır"

Uykunun kanıtlanmış faydalarının yanı sıra uykusuzluğun da bireysel ve toplumsal kötü sonuçları olduğunu belirten İsmailoğulları, şöyle devam etti:

"Uykusuzluk durumunda ilk etkilenen beyin fonksiyonlarından biri dikkat ve konsantrasyon eksikliğidir. Bu eksikliğin kötü sonuçları trafik kazaları ve iş kazaları şeklinde olmaktadır. Uykusuzluk kişilerin olaylar karşısında verdiği duygusal tepkileri artırarak daha tahammülsüz yapmaktadır. Uykusuzken oluşturulan anılar çok zayıf anılardır ve hızla buharlaşır. Uykusuzluğun yaşam süremizi kısalttığı, kalp hastalıkları, obezite, bunama, diyabet ve kanser riskini arttırdığı biliniyor. Fiziksel ve zihinsel sağlığımızı düzenlemek için yapabileceğimiz en etkili şey uyumaktır."





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