Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, özel bir kolejin öğrencilerinin depremzede vatandaşlara yardım amacıyla düzenlediği kermese katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç sınıfları dolaşarak öğrencilerin hazırladığı stantları gezdi.

Depremin ardından ülkenin küçüğünden büyüğüne herkesin yardıma koştuğunu belirten Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öte yandan Büyükkılıç, Sahabiye Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

- KAYMEK kursları ilgi görüyor

Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri ve Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) birimi öğrencilere destek vermeyi sürdürüyor.

KAYMEK'in ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlık eğitimi ve deneme sınavları ilgi görüyor.

- Kocasinan Belediyesi depremzede çocuklara etkinlik düzenledi

Kocasinan Belediyesi, çocuklara General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'ni gezdirdi.

Çocuklara, yerli İHA ve dron üretimi, model uçak eğitimi ve üretimi, RC model, simülasyon uçuş, havacılık teorik dersleri, gökyüzü gözlemi, astronomi ve uzay bilimleri teorik dersleri, güneş gözlemi ve 3D yazıcılar hakkında bilgi verildi.

Depremde yaşanan olumsuz durumları unutturmak için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocuklar için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

- Melikgazi Belediyesi ilçeye yükseltilmiş yaya geçidi yapacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içindeki yoğun yaya geçişlerinin olduğu ana caddelere hız kesiciler yapacaklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yükseltilmiş yaya geçitlerinin Kayseri Ulaşım ve Koordinasyon Kurulu kararıyla belirlenen yerlere yapılacağını belirterek, "2023 yılı içerisinde toplamda 4750 metrekare yükseltilmiş yaya geçidi yapılacak. Bu uygulama daha çok mahalle halkının isteği ile olmakta. Yine birçok kavşak ışıklı olurken bazı kavşak alanlarında ise ışıksız yükseltilmiş kavşak düzenlemeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Talas Yaşam Kent'te anahtar teslimi yapılacak

Talas Belediyesinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 20 bin metrekare alanda kurduğu 1500 kişilik Talas Yaşam Kent'in anahtar teslimi 18 Mart Cumartesi törenle yapılacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Elbistan'da 200’ün üzerinde yaşam konteyneri, 51 ofis, 22 dükkan, 18 sosyal mekan ve 6 eğitim alanı olmak üzere yaklaşık 300 konteynerden oluşan yaşam alanını teslim etmenin huzurunu yaşadığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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